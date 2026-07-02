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Çanakkale'de tarım arazisindeki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de tarım arazisindeki yangın kontrol altına alındı

16:152/07/2026, Perşembe
AA
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Soğutma çalışmaları yapıldı.
Soğutma çalışmaları yapıldı.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyü yakınlarındaki Çakıllık mevkisinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana doğru ilerledi.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Köy sakinleri de tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 10 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.




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