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Fransa’da 900 hektarlık alan küle döndü

Fransa’da 900 hektarlık alan küle döndü

11:122/07/2026, Perşembe
IHA
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Fransa Meteoroloji Kurumu peş peşe uyarı yapıyor
Fransa Meteoroloji Kurumu peş peşe uyarı yapıyor

Fransa’da Herault ve Aude bölgeleri arasında çıkan orman yangınında 900 hektarlık alan küle döndü. Fransa Meteoroloji Kurumu ise, önümüzdeki hafta bir başka aşırı sıcak dalgasının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Fransa’da aşırı sıcaklar yangına neden oldu. Dün Herault ve Aude bölgeleri arasında başlayan orman yangınında 900 hektarlık alan küle döndü. Yangınla mücadele havadan ve karadan devam ederken, İspanya sınırına yakın Aude bölgesinin yerel idaresi, rüzgar nedeniyle yangına müdahalenin zorlaştığını belirtti.

İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alındığını aktararak, "Yangın artık ilerlemiyor, ancak tüm gece rüzgar vardı ve bu sabah tekrar şiddetlenerek arttı" ifadelerini kullandı. Yangında can ve mal kaybı bildirilmedi.

Fransa Meteoroloji Kurumu ise, önümüzdeki hafta bir başka aşırı sıcak dalgasının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.


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