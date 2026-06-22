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Muğla için orman yangını risk uyarısı yapıldı

Muğla için orman yangını risk uyarısı yapıldı

17:0322/06/2026, Pazartesi
IHA
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Bu hava şartlarının orman yangını riskini artırabileceği ifade edilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Bu hava şartlarının orman yangını riskini artırabileceği ifade edilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için orman yangını riskine karşı meteorolojik uyarı yayımladı.

Açıklamada, 22-23 Haziran 2026 tarihleri arasında bölgede sıcak ve kuru havanın etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 32-38 derece, nem oranının ise yüzde 20-30 seviyelerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi. Bu hava şartlarının orman yangını riskini artırabileceği ifade edilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.


#Muğla
#Orman yangını
#meteoroloji
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