Tek paketi 80 bin TL kazandırıyor: Evde kendiliğinden yetişiyor

'EV KADINLARIMIZ İÇİN GÜZEL BİR İŞ İMKANI'

Sıkkın, ipek böcekçiliğini 10 yıldır yaptığını belirtip, "İpek, güzel ve dayanıklı olduğu için uzun yıllar kullanılıyor. Koza üretiminde bu sürece destek olduğumuz için çok mutluyum. Ömrümüz olduğu sürece bu işi sürdüreceğim. İpek böcekçiliği ev kadınlarımız için güzel bir iş imkanı. Geliri çok güzel" dedi.