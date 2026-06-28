Tarla yangını ormana sıçradı

Yaz aylarının etkisini artırması ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde tarım ve orman yangınları artış gösterdi. Muğla, Tekirdağ, Aksaray ve Bursa’da çıkan yangınlara ekipler hem havadan hem karadan müdahale ederken, bazı bölgelerde alevler yerleşim alanlarını ve ormanlık sahaları tehdit etti.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Gölbent Mahallesi yakınlarında dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter ve 1 uçakla havadan, 10 arazöz, 5 su tankeri, 1 iş makinesi ve çok sayıda personelle karadan müdahale edildi.

TEKİRDAĞ’DA İKİ NOKTADA

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarım arazilerinde iki farklı noktada çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerindeki tarım alanı ile ilçe sınırları içindeki başka bir bölgede başlayan yangınlar, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin bazı bölgelerde tarım arazilerinde bulunan konteynerlere sıçraması sonucu çok sayıda yapı kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

500 DÖNÜM ARAZİ KÜL OLDU

Aksaray ve Bursa’da buğday ve arpa tarlalarında çıkan yangınlarda yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü. Aksaray’ın Çokyatan Yaylası’nda başlayan yangında yaklaşık 500 dönüm alan etkilendi. Saman balya makinesinden çıktığı öne sürülen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bursa’nın Karacabey'de yangın ise rüzgârla büyümesine rağmen ekiplerin müdahalesiyle yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü.







