Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Valilik tarih verip duyurdu: Bir ilimizde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Valilik tarih verip duyurdu: Bir ilimizde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

11:552/07/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Yasağa aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.
Yasağa aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

Aksaray Valiliği, artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirleri devreye aldı. Alınan kararla kentteki ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklanırken, ormanlık alanlarda piknik yapılması ile anız ve bitki örtüsü yakılması da yasak kapsamına alındı.

Aksaray Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.

Ormanların korunması ve olası yangınların önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Aksaray Valiliği oluru doğrultusunda, 15 Ekim'e kadar kent içerisindeki ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Ormanlık alanların çevresinden ve içerisinden geçen yollarda da ateşli veya ateşsiz piknik yapılması yasaklanmıştır. Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği bulunmayan tüm mahallelerde anız, bağ, bahçe ve tarla temizliği sonucu oluşan dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklanmıştır. Alınan bu karar, orman varlığımızın korunması, yangın riskinin en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve doğal yaşamın muhafaza edilmesi amacıyla uygulanacaktır"

Açıklamada, karara hassasiyetle uyulmasının önem taşıdığı, yasağa aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari ve adli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.



#Aksaray Valiliği
#Ormanlık alanlara giriş
#orman yangını
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?