Valilik tarih verip duyurdu: Bir ilimizde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Aksaray Valiliği, artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirleri devreye aldı. Alınan kararla kentteki ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklanırken, ormanlık alanlarda piknik yapılması ile anız ve bitki örtüsü yakılması da yasak kapsamına alındı.
Aksaray Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.
Ormanların korunması ve olası yangınların önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklamada, karara hassasiyetle uyulmasının önem taşıdığı, yasağa aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari ve adli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.