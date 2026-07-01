Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Valiliği: Havai fişek ve meşale kullanımı ve satışı 28 Ekim'e kadar yasaklandı

İstanbul Valiliği: Havai fişek ve meşale kullanımı ve satışı 28 Ekim'e kadar yasaklandı

12:581/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Meşale ve havai fişek
Meşale ve havai fişek

İstanbul Valiliği, kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ile patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının 16 Temmuz-28 Ekim tarihlerinde yasaklandığını bildirdi.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul İdare ve Denetim Müdürlüğü, İstanbul Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve İstanbul CİMER Hizmet Bürosu'na yazı gönderildi.

Yazıda, vatandaşların huzurunu, güvenliğini ve esenliğini sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararları önlemek amacıyla havai fişeklerin isabet ettiği yerlerde yangın çıkarma riskine karşı dikkat edilmesi ve konunun hassasiyetle takip edilmesi konusunda gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.



ORMAN YANGINLARINA SEBEP OLUYOR

Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışların, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için Valilik kararıyla ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran-15 Ekim arasında yasaklandığı hatırlatılan yazıda, yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave tedbirler alınması gerektiği kaydedildi.

28 EKİM'E KADAR YASAKLANDI

Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının 16 Temmuz-28 Ekim tarihlerin yasaklandığı bildirilen yazıda, başta kaymakamlar olmak üzere sıralı, sorumlu amirlerce konunun titizlikle takip edilmesi, tüm kolluk birimlerince denetimlerin aralıksız sürdürülmesi, söz konusu yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda uyarılarda bulunuldu.



#i̇stanbul valiliği
#havai fişek yasağı
#meşale yasağı
#i̇stanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşyeri konut TEFE TÜFE artış hesaplaması