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Diyarbakır’da örtü yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Diyarbakır’da örtü yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

17:5230/06/2026, Salı
DHA
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Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meşe ağaçlarının olduğu ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Çalıönü Mahallesi'ndeki meşe ağaçlarının olduğu ormanda, öğleden sonra örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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