Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Yörükler Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yükselen alevlere, ihbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından anında müdahale edilmeye başlandı.
Bursa'da orman yangını
Yörükler Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri yangına müdahalesi karadan ve havadan sürüyor.