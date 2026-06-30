Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Yörükler Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yükselen alevlere, ihbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından anında müdahale edilmeye başlandı.