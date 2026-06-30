Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da orman yangını

Bursa'da orman yangını

13:2630/06/2026, Salı
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Saat 12.30 sularında kendini gösteren yangını kontrol altına almak ve daha geniş alanlara yayılmasını önlemek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.
Saat 12.30 sularında kendini gösteren yangını kontrol altına almak ve daha geniş alanlara yayılmasını önlemek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Yörükler Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yükselen alevlere, ihbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından anında müdahale edilmeye başlandı.

Bursa'da orman yangını

Yörükler Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri yangına müdahalesi karadan ve havadan sürüyor.



#Bursa
#Orman yangını
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK prim ödeme ne kadar? Güncel Bağkur ve GSS ödeme tutarları