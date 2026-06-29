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Bilecik'te zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'te zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

20:4729/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
AA
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Yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Ericek köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangına 12 arazöz, 2 helikopter ve su tankerleriyle müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Ericek köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevler, 12 arazöz, 2 helikopter ve çok sayıda su tankeriyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


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