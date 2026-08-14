Düzce'nin Akçakoca sahillerinde denize girmek yasaklandı
13:54, 14/08/2026, Cuma
AA
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı. Denizde dalga boyunun yükseldiği görüldü.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinin sahil kesimlerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.
Elverişsiz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda ve sahillerde bugün denize girmek yasaklandı.
Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri yönünde uyarıyor.
Başlıklar :düzceakçakocadenize giriş yasağı
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