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Kırıkkale’de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırıkkale’de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

21:0528/06/2026, Pazar
AA
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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kırıkkale'nin Karacalı köyünde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının evlere sıçramasını önlemek amacıyla bölgede iş makineleriyle güvenlik şeritleri oluşturuldu.

Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Karacalı köyünde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin evlere sıçramasını önlemek amacıyla Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle yangın bölgesinin çevresinde güvenlik şeritleri oluşturuldu.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.


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