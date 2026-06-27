İzmir'de çöplükten makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte çıkan ve rüzgarın etkisiyle otluk ile makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına müdahale için bölgeye 10 arazöz, 2 uçak, 3 helikopter ve 2 dozer sevk edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte çıkan ve makilik alan sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle otluk ve makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 uçak, 3 helikopter ve 2 dozer sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.