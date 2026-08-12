Gençlerden insani diplomasi dersi

Genç Diplomasi Derneği (GDD) tarafından "Krizler Çağında İnsani Diplomasi" temasıyla düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 (BDF'26), dünyanın farklı ülkelerinden gençleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya getirdi. Amerika, Avrupa ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 25 uluslararası öğrenci ile Türkiye'nin farklı illerinden seçilen 100 lise öğrencisi, 6 komitede ülkelerini temsil ediyor. Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca olmak üzere 4 dilde gerçekleştirilen foruma, 50'si uluslararası 400'ün üzerinde kişi katılıyor. Beş gün sürecek forumda dış politika, ekonomi, enerji ve insan haklarının yanı sıra küresel krizler gençlerin perspektifinden ele alınacak. GDD Başkanı Selman Bilir, forumun temasının Türkiye'nin son yıllarda sahada ve masada yürüttüğü insani diplomasi anlayışından hareketle belirlendiğini söyleyerek "Türkiye'nin bu ilkeli duruşunu ve insani diplomasi anlayışını dünyanın dört bir yanındaki gençlere daha iyi aktarmayı hedefliyoruz"dedi.

GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Forumun açılışı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katıldığı "Farklı Coğrafyaları Bir Araya Getirmek: Eğitim Diplomasisi" paneliyle gerçekleştirildi. Erdoğan, panelde GDD Başkanı Selman Bilir, BDF'26 Operasyon Başkanı Yiğit Emir Cantemür ve BDF'26 Akademi Başkanı Shamam Musa'nın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında yer aldığını belirten Erdoğan, "Türkiye'ye gelen 350 bin uluslararası öğrencinin, dünyada Türkiye'nin doğru tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin gönüllü elçileri olduklarına da inanıyorum" diye konuştu.

BEYİN GÖÇÜ TÜRKİYE'YE YÖNELİYOR

Özellikle Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk dünyasından gelen öğrencilerin Türkiye'de eğitim görmeyi ve sonrasında ülkede kalıp çalışmayı hedeflediğini anlatan Erdoğan, Türkiye'ye yönelik beyin göçünün de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin 1 milyonun üzerinde yurt kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, güçlü üniversite ve barınma altyapısının uluslararası öğrenciler açısından önemli bir avantaj olduğunu kaydetti. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gençlerin ortak meseleler etrafında buluşmasının önemine değinen Erdoğan, gençlerin uluslararası meselelere ilgisinin Türkiye'nin gelecekteki diplomatik kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, "Güçlü liseli ve üniversiteli öğrencilerin dünyanın meselelerini Türkiye'de değerlendirmek için bir arada olduğunu görmek bence Türkiye'nin diplomaside gelecekteki gücünün de bugünden bir sinyali olsa gerek" dedi.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sıfır Atık Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen forumun açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin de katıldı.

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