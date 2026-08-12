Vize sistemini felç edip toplu randevu aldılar

Konsoloslukların vize sistemini felç eden şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrimiçi randevu sistemlerine bot yazılımlarla erişip randevuları topluca aldıkları tespit edildi. Tüm randevular toplandığı için randevu alamayan vatandaşlar ise şebekenin ağına düştü.

RANDEVU AÇILMASINI TAKİP EDEN YAZILIM

Yapılan incelemede, vize randevu sisteminde yeni başvuru kontenjanlarının açılmasını takip eden bir bot yazılım geliştirildiği anlaşıldı. Bu yazılım, randevu sürecinin manuel kullanıcı işlemi yerine otomatikleş-tirildiğini ortaya koydu. Kontenjan açılınca önceden panele kaydedilmiş kişi listesindeki başvuru sahiplerine ait bilgiler üzerinden otomatik randevu oluşturuluyordu.

41 BİN KİŞİDEN 914,4 MİLYON TL

Şebeke, vize randevusu için kendilerine başvuranlardan yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında para aldı. 41 bini aşkın kişiden 918,4 milyon TL toplandı. Bazı mağdurlardan kişi başı 500 bin TL alındı. Ocak 2024-Temmuz 2026 tarihleri arasında soruşturmaya konu farklı şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2,8 milyar TL para hareketi tespit edildi. Hesaplarda yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketi de dikkat çekti.

6 İLDE OPERASYON

Şüphelilerin, taahhüt edilen hizmetin sunulmaması halinde ücret iadesi gerçekleştirmedikleri, başvuru sahiplerine ait kişisel verileri otomatik yazılımlara aktardıkları öğrenildi. 49 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla dün sabah İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 63 adrese düzenlenen baskınlarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

VFS GLOBAL’E SIZACAKMIŞ

Vize şebekesi şüphelilerinden Bünyamin Çalışkan’ın, dünya çapında devletler ve diplomatik misyonlar adına vize ve pasaport başvuru işlemlerini yürüten ticari aracı kurum VFS Global’le iş görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. iDATA alanındaki ağ ve sistem tecrübesi gerektiren müdür yardımcılığı pozisyonu için şirketin insan kaynakları birimiyle görüşen Çalışkan’ın, aynı gün soruşturmanın bir diğer şüphelisi Gaye Munzur Çalışkan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, göreve kabul edilmesi halinde “Fransa, Hollanda, bütün 21 AB ülkesinde istediğimiz zaman vize alabiliriz” dediği belirlendi. Gerçek bağlantılarını gizlemek için referans kurgusu oluşturarak VFS/iDATA bünyesinde ağ ve sistem yetkisi sağlayan bir pozisyona gelmeye çalışan Çalışkan’ın, kurum içi erişime sızarak bunu vize temininde kullanmayı amaçladığı belirtildi.

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