Suikast paranoyası
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Ağustos 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
2,3 milyon ev ve iş yeri dönüştü
Türkiye genelinde 2012'den itibaren dönüşümü tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 2 milyon 369 bine yükseldi. Halihazırda 368 bin bağımsız bölümde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısının yaklaşık yüzde 47'si İstanbul'da bulunuyor.
Suikast paranoyasına mı girdi?
Trump’ın güvenliği için son haftalarda alınan olağanüstü önlemler, "ABD Başkanı suikast paranoyasına mı sokulmak isteniyor" sorusuna sebep oldu. İsrail'in gündeme getirdiği "İran kaynaklı olduğu öne sürülen tehdit" istihbaratı, Ankara’daki gizli uçak değişikliği iddiaları ve son iki yılda yaşanan güvenlik olayları, ABD Başkanı'nın etki altına alınmak istendiğini düşündürüyor.
Fenerbahçe üst tura uçtu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Sturm Graz'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleyi Talisca'nın golüyle 1-0 kazandı. İki maç sonunda rakibini tur dışına iten Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi.
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