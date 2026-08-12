Suçu hizmete dönüştürdüler

Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) 2026 raporu, organize suçun giderek dijitalleştiğini ve suç örgütlerinin yeni nesil yöntemlerle faaliyetlerini sürdürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre Avrupa Birliği için en büyük tehdit olarak değerlendirilen 731 suç örgütünün yüzde 63'ü çok uluslu yapılardan oluşurken, yüzde 64'ünde belirgin bir liderlik ve görev dağılımı bulunuyor. Örgütlerin yüzde 80'i en az üç yıldır, yüzde 34'ü ise 10 yıldan uzun süredir faaliyet gösteriyor. Uyuşturucu ticareti suç ağlarının en önemli gelir kaynaklarından biri olmayı sürdürürken, dolandırıcılık, organize hırsızlık, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti de öne çıkan faaliyet alanları arasında yer alıyor. Europol, Avrupa genelinde 400 binden fazla kişinin bu yapılarla doğrudan ya da dijital platformlar üzerinden bağlantılı olduğunu belirtiyor.

ÇETELER SUÇU ‘HİZMET’ OLARAK SUNUYOR

Raporun dikkat çektiği en önemli başlıklardan biri ise suçun giderek "hizmet" modeline dönüşmesi. Suç örgütleri artık kara para aklama, sahte belge üretimi, siber saldırı, lojistik destek, silah temini ve şiddet eylemleri gibi ihtiyaçlarını başka suç gruplarından satın alabiliyor.

HEDEF Z KUŞAĞI

Özellikle sosyal medya, çevrim içi oyun platformları ve şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşılan gençlerin suç faaliyetlerinde kullanıldığına dikkat çekiliyor. Gençler; uyuşturucu kuryeliği, gözcülük, para transferi, dolandırıcılık ve şiddet eylemlerinde görevlendirilebiliyor. Bazı örgütlerin saldırıları gerçekleştirecek kişileri internet üzerinden temin ederek şiddeti dahi satın alınabilir bir hizmete dönüştürdüğü belirtiliyor.

KARA PARA AKLAMAK İÇİN AYRI ÖRGÜT

Europol, yalnızca kara para aklama faaliyetlerine odaklanan 19 büyük suç ağını da tespit etti. Rapora göre suç örgütlerinin yüzde 85'i faaliyetlerini gizlemek veya suç gelirlerini aklamak amacıyla yasal şirketlerden yararlanıyor. Lojistik, taşımacılık, ithalat-ihracat, gayrimenkul ve inşaat sektörleri riskli alanlar arasında gösterilirken, kripto varlıkların da organize suç gelirlerinin izini kaybettirmede giderek daha fazla kullanıldığı vurgulanıyor.

THE COM VE C31K

Raporda, üyeleri arasında 8-17 yaşındaki çocukların da bulunduğu “The Com” isimli çevrim içi yapılanma, yeni nesil tehdidin çarpıcı örneklerinden biri olarak gösterildi. Benzer yapılanmalar Türkiye’de de güvenlik birimlerinin takibinde. “C31K” adıyla sosyal medya ve Telegram gibi platformlarda örgütlenen topluluklara yönelik daha önce operasyonlar düzenlenirken, 2026’da da grubun paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı ve ilgili Telegram kanalı kapatıldı. C31K ve benzeri çevrim içi gruplar, suç ve şiddet içeriklerinin özellikle gençlere ulaştırılmasında dijital platformların nasıl yeni bir örgütlenme alanına dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Gündem

Çeteler izlerini yabancı hatla gizliyor

Gündem

Vize sistemini felç edip toplu randevu aldılar

Gündem

Yeni nesil çete cephaneliği