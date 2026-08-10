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Yeni nesil çete cephaneliği

Yeni nesil çete cephaneliği

04:00, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 04:09, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni nesil çete cephaneliği
Casperlar silahlı suç örgütüne ilişkin iddianamede, örgütün adeta cephanelik kurduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da iş insanı ve esnaftan haraç isteyen Casperlar çetesinde ele geçen ağır silahlar, yeni nesil suç örgütlerinin yeni nesil terör örgütlerine dönüştüğünü gösteriyor. İddianameye göre çetenin cephaneliğinde uzun namlulu Colt M4-A1 ve kalaşnikoflar, uzi tabancalar, susturucu, taarruz tipi el bombaları, telsizler ile balistik çelik yelekler bulundu.

Elebaşı ve yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve yüksek hapis cezaları istenen Casperlar silahlı suç örgütü iddianamesinde, ağır silah cephaneliği dikkat çekti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, örgüt üyelerinin yakalandığı adreslerden çıkan silah ve mühimmatlar yer aldı. Yapılan baskınlarda uzun namlulu Colt M4-A1 ve AK-47 Kalaşnikof otomatik tüfekler, Uzi makineli tabancalar, otomatik ve pompalı av tüfekleri ile bu silah ve tüfeklere ait çok sayıda susturucu, mermi ve fişek ele geçirildi. Taarruz ve savunma tipi el bombaları, telsizler ve çelik yelekler bulundu. Bunun yanı sıra yakalanan örgüt üyelerinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde de genelde terör örgütlerinde rastlanan ağır silahlı fotoğraflar görüldü. Örgüt üyelerinin RPG-7 roketatarlar ve keskin nişancı tüfekleriyle poz vermeleri, yeni nesil suç örgütleri olarak bilinen bu yapıların ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdi.

HARACIN ADI: SOKAK HAKKI

Yaptıkları silahlı eylemlerle gündemden düşmeyen suç örgütü, İstanbul’un Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi ve Kadıköy ilçelerinde çok sayıda esnaf, iş insanı ve iş yerine musallat oldu. Edinilen bilgiye göre ilk temas, örgütün lider ve yönetici kadrosu tarafından sağlandı. Haraç kesilen kişilere, korku salmak için kendilerine ait iş yerlerinin fotoğrafları mesaj olarak gönderildi. İş insanı ve esnafları yabancı ülke kodlu numaralardan arayıp “sokak hakkı”, “ceza” ve “mahkûm doyurma” adı altında haraç kesen örgüt üyeleri, istenen parayı ödemeyenlerin iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledi. Bir esnaf kendisinden “sokak parası” adı altında 5 milyon lira istendiğini söyledi. Örgüt üyesi, kimseye borcu olmadığını belirten esnafa “Ben alırım, bu benim sokak hakkım. 5 milyon lira vereceksin, vermezsen kardeşlerinin mezarını görürsün ya da kendini mezarda bulursun. İş yerini kurşunladığımız zaman bizi tanıyacaksın” karşılığını vermiş. Örgüt, 15 milyon TL haraç istediği bir diğer esnafı ise aracına yerleştirdikleri takip cihazıyla adım adım takip edip saldırı gerçekleştirmiş.

TIR’la kaçacaktı

  • Elebaşılığını yurt dışında firari olan Samet Öztürk’ün yaptığı Karacellatlar suç örgütünün yöneticisi Saim Gül kıskıvrak yakalandı. Gül, önceki gün Edirne sınırındaki Hamzabeyli Gümrük Sahası’na gelen bir TIR’da yakayı ele verdi. Gümrük muhafaza görevlileri yaptıkları aramada, Gül’ü TIR’da saklanırken yakaladı. “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçundan aranan Gül gözaltına alındı.

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Başlıklar :CasperlarSuç ÖrgütüÇete
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