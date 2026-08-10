Şehit aileleri ve gazi aylıklarına zam düzenlemesi

Teklif, gaziler, vazife malulleri, şehit yakınları ile terörle mücadelede yaralanan personele yönelik mali ve sosyal haklarda kapsamlı iyileştirmeler içeriyor. Teklifle tüm vazife malullerinin anne ve babalarına bağlanacak aylığın net tutarının asgari ücretin altına düşmemesi sağlanıyor. Başkasının yardımı olmadan yaşamını sürdüremeyecek derecede bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ilave ödeme artırılıyor. Düzenleme yasalaşırsa ödeme oranı net asgari ücretin iki buçuk katına çıkarılacak. Böylece söz konusu ek ödemede yüzde 25 oranında artış sağlanmış olacak.

TABAN AYLIK GETİRİLİYOR

Teklifle erbaş-er, güvenlik korucusu, askerî öğrenci ve sivillere bağlanacak toplam aylık için taban tutar oluşturuluyor. Buna göre bağlanacak aylık 55 bin 769 liranın altına düşemeyecek. Oluşacak fark ise hazine tarafından karşılanacak. Terörle mücadele görevleri sırasında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele de asgari ücret kadar aylık bağlanacak. Kanun teklifine göre, 15 Temmuz darbe girişimi ile terör eylemlerini engellemeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere de asgari ücret üzerinden aylık bağlanması öngörülüyor. Düzenlemeyle kapsama girecek yaralanmalar ayrıntılı biçimde tanımlandı.