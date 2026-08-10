Trabzon mutfağına kalite mührü

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, “Trabzon Mutfağı Ömür Uzatır” vizyonuyla UNESCO 2027 Gastronomi Şehri adaylığı için harekete geçti. Süreç kapsamında yöresel lezzetleri aslına uygun biçimde sunan işletmelere “Trabzon Mutfağı Sertifikası” verilecek. Şehirde ortak bir kalite standartı oluşturacak uygulamayla hem geleneksel tariflerin korunması hem de gastronomi turistlerine güvenilir bir mutfak deneyimi sunulması hedefleniyor.

LEZZETİN KALİTESİ TESCİLLENECEK

Lokantalar için hazırlanacak sertifika sistemi, kullanılan ürünlerden yemeklerin hazırlanışına, sunumdan hizmet kalitesine kadar Trabzon mutfağının belirlenen standartlara uygun biçimde temsil edilmesini sağlayacak. Böylece yöresel yemeklerin farklı işletmelerde özünden uzaklaştırılmasının önüne geçilecek, Trabzon mutfağını tercih eden ziyaretçiler için güven ve kalite ölçüsü oluşturulacak.

KÜLTÜR DİPLOMASİSİ HAMLESİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, başvurunun yalnızca bir ünvan arayışı olmadığını belirterek, yüzlerce yıllık mutfak mirasını dünya kültür haritasına taşıyacak bir kültür diplomasisi hamlesi başlattıklarını kaydetti. Genç, gastronomiyi turizm, tarım, yerel üretim ve kültürel mirasla birlikte sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

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