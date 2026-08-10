Trabzon mutfağına kalite mührü
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yöresel lezzetleri aslına uygun sunan işletmelere “Trabzon Mutfağı Sertifikası” vermeye hazırlanıyor. Uygulamayla geleneksel tariflerin korunması ve kentte ortak bir gastronomi kalite standardı oluşturulması hedefleniyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, “Trabzon Mutfağı Ömür Uzatır” vizyonuyla UNESCO 2027 Gastronomi Şehri adaylığı için harekete geçti. Süreç kapsamında yöresel lezzetleri aslına uygun biçimde sunan işletmelere “Trabzon Mutfağı Sertifikası” verilecek. Şehirde ortak bir kalite standartı oluşturacak uygulamayla hem geleneksel tariflerin korunması hem de gastronomi turistlerine güvenilir bir mutfak deneyimi sunulması hedefleniyor.
LEZZETİN KALİTESİ TESCİLLENECEK
Lokantalar için hazırlanacak sertifika sistemi, kullanılan ürünlerden yemeklerin hazırlanışına, sunumdan hizmet kalitesine kadar Trabzon mutfağının belirlenen standartlara uygun biçimde temsil edilmesini sağlayacak. Böylece yöresel yemeklerin farklı işletmelerde özünden uzaklaştırılmasının önüne geçilecek, Trabzon mutfağını tercih eden ziyaretçiler için güven ve kalite ölçüsü oluşturulacak.
KÜLTÜR DİPLOMASİSİ HAMLESİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, başvurunun yalnızca bir ünvan arayışı olmadığını belirterek, yüzlerce yıllık mutfak mirasını dünya kültür haritasına taşıyacak bir kültür diplomasisi hamlesi başlattıklarını kaydetti. Genç, gastronomiyi turizm, tarım, yerel üretim ve kültürel mirasla birlikte sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.
17 ÜRÜN TESCİL ALTINDA
- Trabzon’un Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 17 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Bunların 9’unu Akçaabat Köftesi, Trabzon Kuymağı, Vakfıkebir Ekmeği, Vakfıkebir Külek Peyniri, Tonya Tereyağı, Hamsiköy Sütlacı, Sürmene Pidesi, Arsin Foşa Fındığı ve Yomra Elması gibi gastronomi ürünleri oluşturuyor. Belediye, coğrafi işaret alma potansiyeli taşıyan diğer yöresel değerleri de kayıt altına almayı planlıyor.
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