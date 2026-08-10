Dikkat motosiklet çıkabilir!

Araç sürücülerinin “Her an her yerden bir motosiklet çıkabilir” endişesi yaşadığı trafikte, uzmanlar ise çözümün daha sıkı denetim, eğitim ve caydırıcı yaptırımlardan geçtiğini belirtiyor.

DENETİMLER ARTMALI

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, denetimlerin artırılması gerektiğini savundu. Cezalandırmanın çok iyi işlemesi gerektiğini belirten Büyükçınar, “Kask çipleri ve sürücüyü algılayacak sistemlerin devreye girmesini bekliyoruz” dedi. Kazaların büyük bölümünün şerit ihlallerinden kaynaklandığını vurgulayan Büyükçınar, “Nasıl ki otomobil bir şeridi tamamen kaplıyorsa, motosiklet de aynı şekilde o şeridin sahibidir” diye konuştu. Trafikte kalıcı çözümün eğitimden geçtiğini vurgulayan Büyükçınar, sürücü kurslarındaki uygulamalı eğitimin daha sıkı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

KURAL TANIMAZ MOTORCULAR VAR

Muhafazakâr Motorcular Kulübü Başkanı Murat Sağır da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine tepki gösterdi: “Maalesef her an nereden çıkacağı belli olmayan kural tanımaz motosiklet sürücüleri var. İşverenlerin kuryelere yönelik baskısı da bunun nedenlerinden birisi. Siparişi yetiştirebilmek adına olmadık yerlerden karşınıza çıkabiliyorlar. Hem kendi canını hem diğer insanların canını hiçe sayıyor.”

Kamerayı takan aslan kesiliyor

Son dönemin en çok tartışılan konularından birisi de kask kameraları. Önü arkası kesilerek sosyal medyada servis edilen, genelde motosiklet sürücülerinin haklı olarak lanse edildiği görüntülere rastlamak mümkün. Oldukça yaygınlaşan kask kameralarının hukuki açıdan araç kameralarından farklı değerlendirilmediğini belirten Büyükçınar, kötüye kullanımın ise ciddi sorun oluşturduğunu söyledi. Sağır da kameraların doğru amaçla kullanılması gerektiğini ancak sosyal medya uğruna insanların hedef haline getirildiğini kaydetti: “Sosyal medya fenomenliğine soyunan arkadaşlar maalesef bunu kötüye kullanıyor. Kamerayı takan her motosikletçi arkadaşımız aslan kesiliyor. Karşıdakinin hakkını hukukunu tamamen hiçe sayıyor.”

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