‘Terörsüz Türkiye’ teklifi Genel Kurul'da

Teklifin görüşmelerinde Genel Kurul'un açılış ve kapanış bölümlerini Meclis Başkanvekili Celal Adan yönetecek. Genel Kurul'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de görüşmelerde hazır bulunması öngörülüyor.

Teklife ilişkin Adalet Komisyonu'nda yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan rapor da milletvekillerine dağıtıldı. 500 sayfalık raporda, İYİ Parti'nin uzun bir muhalefet şerhi verdiği, Yeni Yol Partisi'nin ise teklife 'Evet' oyu vermesine rağmen bir muhalefet şerhi ekleyerek görüşlerini ortaya koyduğu görüldü. DEM Parti ve CHP ise rapora muhalefet şerhi koymadı. Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerde Turan Taşkın Özer dışındaki üyeleri çekimser kalan Yeni Parti de teklife bir muhalefet şerhi eklemek yerine ek görüş sundu.

YENİ PARTİ'DE İMAMOĞLU ISRARI

Yeni Parti'nin ek görüşünde, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na Özgür Özel dönemindeki CHP tarafından sunulan; yerel yönetimler, AİHM kararları ve İmamoğlu dahil tutuklu belediye başkanlarına ilişkin düzenleme ve değerlendirmelerin yasa teklifinde yer almamasına dikkat çekildi. Bu arada Özel’in Yeni Parti grubunu oylamada serbest bırakalabileceği de iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, teklife 'Hayır' oyu vereceklerini açıkladı.

Bölücü küresel yapılara geçit yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu süreç, bir bölünme, parçalanma veya ayrışma süreci değil, tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme sürecidir. Türkiye’nin önce bölgesel, ardından küresel bir güç olmasının yolu kendi içinde kavga eden değil, kardeşliğini dünyaya ilan eden güçlü bir Türkiye’den geçmektedir” ifadelerini kullandı.

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