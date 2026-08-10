Fatma Aşıkkutlu'ya veda

Fatma Aşıkkutlu için Trabzon Hanife Hatun Camii'nde cenaze namazı kılındı. Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, annesi Fatma Aşıkkutlu'nun cenaze namazını bizzat kendisi kıldırdı. Törende taziyeleri Aşıkkutlu ailesi kabul ederken, merhumeye son görev için gelen sevenleri Aşıkkutlu ailesini yalnız bırakmadı. Cenaze namazına Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Yönetim Kurulu üyesi Mesut Albayrak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral B. Murat Yakın, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Fatma Aşıkkutlu'nun naaşı Of ilçesindeki aile kabristanında toprağa verildi.

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