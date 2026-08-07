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'Casperlar' suç örgütüne yönelik 149 şüpheli hakkında yeni dava

'Casperlar' suç örgütüne yönelik 149 şüpheli hakkında yeni dava

14:34, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 14:34, 07/08/2026, Cuma
DHA
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'Casperlar' suç örgütüne yönelik 149 şüpheli hakkında yeni dava
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir iddianame hazırlandı.

'Casperlar' olarak anılan silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 149 şüpheli hakkında daha dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, elebaşılığı Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın yaptığı ve kamuoyunda 'Casperlar' olarak anılan silahlı suç örgütünün gerçekleştirmiş olduğu eylemlere ilişkin, Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinin dava dosyasında, 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 295 sanığın yargılanması sürüyor. Dava devam ederken, örgüt üyelerinin suç teşkil eden eylemlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam etmesi üzerine başlatılan yeni soruşturmalar kapsamında 20 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 95'i tutuklu 149 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'silahlı suç örgütüne üye olma', 'örgüt propagandası yapma', 'tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'silahla kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırmaları istemiyle kamu davası açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca açılan bu kamu davasından sonra da anılan örgüt üyelerinin suç teşkil eden eylemlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam etmesi üzerine başlatılan yeni soruşturmalar kapsamında, İstanbul ili başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde kolluk güçlerimiz aracılığıyla birçok adreste eş zamanlı arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma dosyasında, 4 maktul ve 70 mağdur-müştekiye yönelik toplam 52 ayrı eylem ile ilgili olarak 95 şüpheli hakkında tutuklama, 22 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış olup, yapılan aramalarda uzun namlulu ve tam otomatik tabancalar, balistik çelik yelekler ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Soruşturma işlemleri neticesi toplam 149 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'silahlı suç örgütüne üye olma', 'örgüt propagandası yapma', 'tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'silahla kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırmaları istemiyle kamu davası açılmıştır." denildi.

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