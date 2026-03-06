Yeni Şafak
'Casperler' suç örgütüne yönelik yeni operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

‘Casperler’ suç örgütüne yönelik yeni operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

15:006/03/2026, Cuma
IHA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Casperlar silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yağma suçuna karıştıkları belirlenen 1’i çocuk suçlu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı ve ’yağma’, ’kasten yaralama’, ’tehdit’, ’uyuşturucu ticareti’, ’fuhuş’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ’Casperlar’ suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı. 20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul’da bir iş yerine düzenlenen yağma ve kurşunlama olayına ilişkin başlatılan soruşturmada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi.

5 şahıs gözaltına alındı

Düzenlenen operasyonda, 1’i çocuk suçlu olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.




