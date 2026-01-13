Casperlar dosyasında karar çıktı: 97 şüpheliden 58'i tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, "Casperlar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 97 şüpheliden 58’i tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 'Casperlar' suç örgütüne yönelik 21 ilde operasyon yapıldı. İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 117 şüpheli gözaltına alındı.
58 şüpheli tutuklandı
Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan şüphelilerin genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerinden 97'si adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 97 şüpheliden 50’si yetişkin, 8’i 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 58 kişi tutuklanırken, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 22 şüpheli ise doğrudan serbest bırakıldı.
Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen, "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'in sözde liderliğinde suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütü hakkında İstanbul geneli ve başkaca şehirlerde yürütülen faaliyetler kapsamda, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olma", "örgüt propagandası yapma", "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs etme", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "silahlı tehdit", "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "resmi belgede sahtecilik", "6136 sayılı kanuna muhalefet etme", "kasten yangın çıkarma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından 30 Aralık 2025'te 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı aktarıldı.