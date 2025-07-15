Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul’da ‘Casperlar’ çetesine yönelik operasyon: 70 kişi tutuklandı

İstanbul’da ‘Casperlar’ çetesine yönelik operasyon: 70 kişi tutuklandı

16:1115/07/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Fotoğraf arşiv
Fotoğraf arşiv

'Casperlar' suç örgütüne üye oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 231 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 79 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 'Casperlar' suç örgütüne üye oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 231 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 79 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 79 kişiden 70'i tutuklanırken 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda 'Casperlar' olarak adlandırılan ve Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın liderliğindeki silahlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağma', 'İşyeri kurşunlama', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten yaralama', 'Fuhuş ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarına karıştıkları tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Temmuz Cuma günü tespit edilen 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Gözaltına alınan 79 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında 18 yaşından küçük kişilerin de bulunduğu 70 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#suç örgütü
#gözaltı kararı
#istanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okula kayıt için gerekli belgeler nelerdir?