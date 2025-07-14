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İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilen silahlar sergilendi

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilen silahlar sergilendi

16:5014/07/2025, Pazartesi
AA
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Sergiyi ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıklama yaptı.
Sergiyi ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıklama yaptı.

İstanbul'da, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan firari İ.A'nın yaptığı, 89 şüphelinin gözaltına alındığı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah ile çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 89 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 adreste yapılan aramalarda ele geçirilen 214 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, kalem tabanca, 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet, çeşitli miktarda uyuşturucu Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.


Sergiyi ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyon hakkında bilgi aldı. Yıldız, burada yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. Öte yandan soruşturma kapsamında, bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 150 şüphelinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

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