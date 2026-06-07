Çeteler medyayla nam salıyor

Suç örgütlerinin isimlerinin medyada sürekli yer alması, bu yapıların görünürlüğünü ve “güçlü” algısını artırıyor. Uzmanlara göre bu tekrar, özellikle gençler üzerinde yanlış bir etki oluşturup örgütleri cazip gösterebiliyor. Uzmanlar örgütlerin bu haberler sayesinde ‘nam’ saldığını, tabanını genişlettiğini belirtiyor.
İşledikleri suçlarla gündeme gelen suç örgütleri, medyadaki görünürlüklerinin artmasıyla daha da büyüyor. Daltonlar, Casperlar, Redkitler, Çirkinler, Şirinler, Bayğaralar, Anucurlar, Gündoğmuşlar ve Barış Boyun gibi suç örgütlerinin adlarının sürekli haberlerde ve sosyal medyada yer alması, yalnızca olayın duyurulmasına değil, aynı zamanda örgütlerin görünürlüğünün artmasına yol açıyor. Medyada tekrar eden örgüt isimleri zamanla algılanan güç ve etkiyi büyütürken, özellikle aidiyet arayışındaki gençler için kötü sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar örgütlerin bu haberler sayesinde ‘nam’ saldığını, tabanını genişlettiğini belirtiyor.
GÖRÜNÜRLÜK GÜÇ VERİYOR
Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa İnce, suç örgütlerinin medyada sürekli yer almasının toplumdaki algıyı etkileyebileceğini belirtti. Örgüt isimlerinin sıkça tekrarlanmasının bu yapıların bilinirliğini artırabileceğini ifade eden Prof. İnce, “Tanınmak doğrudan meşruiyet sağlamasa da sembolik güç kazandırabilir” dedi. İnce, bazı suç örgütlerinin medya ve özellikle sosyal medya aracılığıyla kendi görünürlüklerini yönetmeye çalıştığını belirtti.
ROMANTİZE EDİLMEMELİ
Suç örgütleriyle ilgili haberlerin kamuoyunu doğru bilgilendirip toplumsal farkındalık oluşturması gerektiğini anlatan İnce, haber dilinin dikkatli kurulması gerektiğini vurguladı. Kahramanlaştırıcı ve romantize edici ifadelerden kaçınılması vurgusu yapan İnce, suç figürlerinin “efsane” ya da “mafya babası” gibi nitelemelerle sunulmasının yanlış algılara yol açabileceğine dikkat çekti.
SOSYAL MEDYA ALGIDA ETKİLİ
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, dijital platformların suç örgütlerinin görünürlüğünü artırdığını kaydetti. “Bir genç aynı haberi defalarca gördüğünde, o yapının güçlü ve etkili olduğuna inanmaya başlıyor” diyen Pembecioğlu, dijital ortamda tekrar eden içeriklerin algı üzerinde etkili olduğunu vurguladı. Sosyal medya algoritmalarının risk altındaki gençlere benzer içerikleri sıkça gösterebildiğini belirten Pembecioğlu, bunun bazı durumlarda suç örgütlerinin rol model olarak algılanmasına yol açabildiğini söyledi. Pembecioğlu ayrıca, “Medyanın yalnızca haber vermekle değil, haberin nasıl verildiğiyle de ilgilenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
BÖYLE KORKU VERİYORLAR
- Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, suç örgütlerinin toplum üzerindeki etkisinin yalnızca işledikleri suçla sınırlı olmadığını belirtti. Karaköse, “Psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde, bu tür örgütler gerçek güçlerinden ziyade algılanan güçleri üzerinden etki oluştururlar. Bu algı, büyük ölçüde medya görünürlüğü, tekrar eden haber dili ve sembolik unsurlar üzerinden inşa ediliyor” dedi. Suç örgütlerinin bilinçli şekilde görünür olduklarını vurgulayan Karaköse şöyle konuştu: “Gündemde kalma çabaları, psikolojik olarak bir tür güç gösterisidir. Bu, yalnızca rakiplerine değil, topluma da verilen bir mesajdır: Biz buradayız ve güçlüyüz. Bu tür mesajlar, bireylerin zihninde örgütü olduğundan daha büyük ve daha kontrol edilemez bir yapı olarak konumlandırabilir. Medyada sürekli tekrar edilen içerikler, bireysel kaygıyı kolektif korkuya dönüştürebilir. Bu da toplumsal düzeyde abartılmış tehdit algısına yol açar.”
BÜTÜN TÜRKİYE BİZİ KONUŞACAK!
- Yeni nesil çetelere ilişkin soruşturmalarda elde edilen deliller de suç örgütlerinin görünür olmaya büyük önem verdiklerini ortaya koydu. Bir başka suç örgütüne yönelik saldırı talimatı veren çete elebaşı Barış Boyun’un şu talimatı dinlemeye takılmıştı: "Savaşa hazır mısınız arkadaşlar? Fabrikayı yerle bir edin. Bütün Türkiye bizi konuşacak."