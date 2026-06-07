Çeteler medyayla nam salıyor

Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, suç örgütlerinin toplum üzerindeki etkisinin yalnızca işledikleri suçla sınırlı olmadığını belirtti. Karaköse, “Psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde, bu tür örgütler gerçek güçlerinden ziyade algılanan güçleri üzerinden etki oluştururlar. Bu algı, büyük ölçüde medya görünürlüğü, tekrar eden haber dili ve sembolik unsurlar üzerinden inşa ediliyor” dedi. Suç örgütlerinin bilinçli şekilde görünür olduklarını vurgulayan Karaköse şöyle konuştu: “Gündemde kalma çabaları, psikolojik olarak bir tür güç gösterisidir. Bu, yalnızca rakiplerine değil, topluma da verilen bir mesajdır: Biz buradayız ve güçlüyüz. Bu tür mesajlar, bireylerin zihninde örgütü olduğundan daha büyük ve daha kontrol edilemez bir yapı olarak konumlandırabilir. Medyada sürekli tekrar edilen içerikler, bireysel kaygıyı kolektif korkuya dönüştürebilir. Bu da toplumsal düzeyde abartılmış tehdit algısına yol açar.”