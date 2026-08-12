Ankara’dan ‘Tek Libya’ diplomasisi

Türkiye, Libya’da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya’ya gitti. Fidan’ın Libya ziyareti Ankara’nın ülkenin farklı bölgeleriyle yürüttüğü çok yönlü diyaloğun yeni bir halkası olacak. Fidan, Trablus ve Bingazi’de Libyalı yetkililerle bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra Libya’daki siyasi süreci ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.

SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ

Ziyaretin ana gündem maddelerinden birini Türkiye-Libya ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınması oluşturacak. Görüşmelerde siyasi ilişkilerin yanı sıra ticaret, enerji, müteahhitlik, askeri ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek.

ÜLKE İÇİNDEKİ AKTÖRLERİ TEK ÇATIDA TOPLAMA HEDEFİ

Ankara’nın Libya politikasının temel unsurlarından biri olan “Tek Libya” yaklaşımı da Fidan’ın temaslarında öne çıkacak. Türkiye, Libya’nın Batı, Doğu ve Güney bölgeleri arasında ayrım yapmadan tüm Libyalı aktörlerle diyaloğun geliştirilmesini destekliyor. Bu kapsamda Libya’da kalıcı barış ve sükunetin sağlanmasının, Libyalıların sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülecek siyasi bir süreçle mümkün olacağı vurgulanacak.

BM SÜRECİNE DESTEK

Fidan’ın görüşmelerinde Libya’daki siyasi süreç ve seçimlere ilişkin gelişmeler de gündeme gelecek. Türkiye, meşru, adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesine yönelik Birleşmiş Milletler çalışmalarını desteklerken, Libya’nın geleceğine ilişkin kararların dışarıdan dayatılmaması ve Libya halkının iradesine dayanması gerektiğini vurguluyor.

DOĞU AKDENİZ VE ENERJİ MASADA

Ziyaretin önemli gündemlerinden biri de Doğu Akdeniz ve enerji olacak. Türkiye, Libya ile bölgedeki ortak hak ve çıkarların “kazan-kazan” anlayışıyla korunmasını ve enerji iş birliğinin yeni projelerle geliştirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Libya’daki faaliyetleri de öne çıkıyor. TPAO, Şubat 2026’da Libya’nın 17 yıl aradan sonra düzenlediği ilk ruhsatlandırma ihalesinde iki petrol sahasının ortak işletilmesi hakkını kazanmış, anlaşma 15 Haziran’da Trablus’ta imzalanmıştı.

FİDAN DİBEYBE İLE GÖRÜŞTÜ

Resmi temaslar için Libya’ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Fidan ayrıca Trablus’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi. Fidan, bir görüşme de Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile yaptı.

Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Libya'da diplomasi trafiği: Ulusal Güvenlik Danışmanı Dibeybe ile bir araya geldi

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan Libya'ya resmi ziyarette bulunacak

Gündem

Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği: Fransa ve Almanya ile peş peşe görüşme