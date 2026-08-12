Yılın kültür kanalı tvnet
04:00, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 04:52, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Ödülü, tvnet Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu, Yılmaz’dan aldı.
Türkiye Basın Federasyonunun 11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Programda tvnet, “yılın kültür kanalı” ödülüne layık görüldü. Ödülü, tvnet Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan aldı.
Türkiye Basın Federasyonunun 11. Anadolu Medya Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ödüle layık görülen medya mensupları ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden aldı. Programda tvnet, “yılın kültür kanalı” ödülüne layık görüldü. Ödülü, tvnet Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu, Yılmaz’dan aldı.
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