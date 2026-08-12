Yılın kültür kanalı tvnet

Kaybeden yok 86 milyon kazanacak

TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilen Terörsüz Türkiye yasasına siyasetten büyük destek var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gazi Meclisimizde ortaya konulan bu yüksek irade, gelecek yüzyılların Türkiye’sini inşa edecek tarihi bir başlangıcın temelini oluşturacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Terör bitecek. Kardeşlik kazanacak. Türkiye güçlenecek. Türkiye Yüzyılı yükselecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek: Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Emperyalist projeler engellenecek.