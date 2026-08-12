Kaybeden yok 86 milyon kazanacak

TBMM Genel Kurulu’nda 467 'Evet' oyu ile kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’a dair siyasiler mesaj yayınladı. Terörsüz Türkiye süreci yasasının hayırlı olmasını dileyen siyasiler, “yasanın af olmadığı” vurgusu yaptı.

TİTİZLİKLE YÖNETİLDİ KAYBEDEN OLMAYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Verilen 468 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir” değerlendirmesi yaptı. “Cumhurbaşkanımızın sürecin çeşitli aşamalarında verdiği talimatlar ile bir devlet politikasına dönüşen Terörsüz Türkiye hedefi, kurumlarımızın fedakâr çalışmaları ve ortak akıl ile olgunlaştırılmış, devletimizin niteliklerinden ve milletimizin değerlerinden asla ödün verilmemiştir” diyen Yılmaz, sürecin devlet aklı ve millet irfanı ile titizlikle yönetildiğine dikkat çekti. Bu tarihi adımın, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin kalıcı katkılar sunmasını temenni eden Yılmaz, “Bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla, kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır” dedi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Genel Kurul'a katılan milletvekillleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

TERÖR BİTECEK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yasa için “Bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir” diyerek şunları kaydetti: “Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir. Atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir. Terör bitecek. Kardeşlik kazanacak. Türkiye güçlenecek. Türkiye Yüzyılı yükselecek.”

TARİHİ ADIM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kanunla Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atıldığını kaydetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adım” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TÜRKİYE’NİN KİLOMETRE TAŞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teklifin yasalaşmasını “Terörsüz Türkiye hedefimizin doğru istikamette nihayete ulaşması için bir kritik adım daha milli iradenin tecelligahı TBMM tarafından atıldı” şeklinde değerlendirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin huzurunu, güvenliğini, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak, terörün izlerini bu topraklardan silmeye devam edeceğiz.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.”

KARARLI İRADE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teklifin kabul edilmesinin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek “Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Gazi Meclisimizde atılan bu adımın, ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Bu kanuni düzenleme ve bu proje ile ilgili yapılanlarla bağlantılı olarak şehitlerimizi muazzep edecek, gazilerimizi üzecek hiçbir tasarruf asla söz konusu değildir. Türkiye gücüne güç katacak ve bölgemizin terörsüz hale gelmesiyle daha adil ve daha güçlü bir dünyanın anahtarını teşkil edecektir” dedi.

Daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu adımın, milletin asırlara uzanan birlik ve kardeşlik ruhundan güç alan, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılmış tarihi bir adım olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinin, aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti: “İnanıyoruz ki Gazi Meclisimizde ortaya konulan bu yüksek irade, gelecek yüzyılların Türkiye’sini inşa edecek tarihi bir başlangıcın temelini oluşturacaktır. Türkiye, Allah’ın izniyle terörün her türlü izini geride bırakarak tarihe gömecek, birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde daha güçlü yarınlara yürüyecektir.”

Emperyalist projeler engellenecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 467 oyla tarihi mesaj verildiğini belirterek şunları söyledi: “Bugün konuştuğumuz konu PKK/ KCK terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakmasıdır. Burada 3. göz olmadan şeffaf bir şekilde örgütün silah bırakması için yasal çerçeve oluşmuştur. Bu Türkiye modelidir. Bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silah bırakırsa bu bölge ülkeleri için de bir yöntem olacaktır. Buraya kadar kullanılan yöntemin, bu yaklaşımın başlı başına kıymetli olduğunu görmek lazım. Emperyalist projeler engellenecek.”

81 il valisiyle süreç toplantısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisi ile bir araya gelecek. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş ile 81 ilin valisinin katılacağı toplantıda, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak. Toplantıda, sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon ile kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Valiler ve güvenlik birimlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar ile provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı alınabilecek tedbirler de gündeme alınacak.

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