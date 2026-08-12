Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’un acı günü: Amcasını kazada kaybetti
00:42, 12/08/2026, Çarşamba
IHA
Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, meydana gelen kazada amcasını kaybetti
Bursa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un amcası Enver Erol, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan eşi Alime Erol'un ise tedavisi sürüyor.
Bursa’da Enver Erol yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Enver Erol ile eşi Alime Erol yaralandı.
Elim bir trafik kazası sonucu vefat etti
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Enver Erol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Alime Erol’un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Enver Erol’un Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’un amcası olduğu öğrenildi. Başkan Ferhat Erol, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erol paylaşımında,
ifadelerini kullandı.
"Amcam Enver Erol elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 12 Ağustos Çarşamba öğlen namazına müteakip Çınar Camii’nden kaldırılacaktır"
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Başlıklar :KazaFerhat ErolCenaze
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