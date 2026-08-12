Çetelerle sınır ötesi mücadele

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da mevkidaşı Ivan Demerdzhiev ile bir araya geldi. Görüşmelerin ana gündemini sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele oluşturdu.

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birinin sınır aşan suçlarla mücadele olduğunu belirten Çiftçi, Türkiye’nin yeni nesil suç örgütlerine karşı yoğun bir mücadele yürüttüğünü söyledi. Çiftçi, “Türkiye’de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütüyoruz. Yeni nesil suç örgütleri artık geldiğimiz noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı. Bu örgütlerle mücadelede ülkeler arasındaki iş birliğinin önemine işaret eden Çiftçi, “Biz Türkiye olarak kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden bağımsız olarak değerlendirmiyoruz. Bölgemizin huzuru ve güvenliği için Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile bu noktada yapacağımız iş birliğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

89 FİRARİ TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ

İki ülke arasındaki suçlu iadelerine ilişkin rakamları da açıklayan Çiftçi, Bulgaristan’ın Türkiye tarafından aranan 89 kişiyi iade ettiğini bildirdi. Çiftçi, “Yeni nesil suç örgütleri başta olmak üzere Türkiye tarafından aranan 89 kişinin iadesini gerçekleştirdiler. 19 kişinin daha iadesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu. Türkiye’nin de Bulgaristan makamları tarafından aranan 24 kişiyi iade ettiğini belirten Çiftçi, karşılıklı adli ve güvenlik iş birliğinin devam edeceğini kaydetti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ORTAK HAREKET

Sofya’daki görüşmelerde uyuşturucuyla mücadelenin de kapsamlı şekilde değerlendirildiğini anlatan Çiftçi, sınır aşan uyuşturucu suçlarına karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçi, “Hem yeni nesil suç örgütleriyle mücadele hem de uyuşturucuyla mücadele konusunda Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'nın desteklerini önemsiyoruz. Bu durum ülkelerimiz arasındaki güvenlik iş birliğini bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak ortaya çıkarmaktadır” ifadelerini kullandı.

POLİS AKADEMİLERİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Görüşmelerde güvenlik güçlerinin eğitimine yönelik iş birliği de ele alındı. Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile Polis Akademisi başkanları arasında imzalanan mutabakat zaptının değerlendirildiğini belirtti. İki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini daha geniş alanlara taşımak istediklerini ifade eden Çiftçi, “Biz Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Radev arasında ortaya çıkan ortak irade doğrultusunda iş birliğimizi her alana yaymak istiyoruz” dedi.

GERİ İTMELER YÜZDE 97 AZALDI

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında yürütülen üçlü güvenlik mekanizması da görüşmenin gündemindeydi. Çiftçi, 29 Nisan 2026’da Atina’da gerçekleştirilen üçlü mekanizma toplantısının sahada somut sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi. Üç ülkenin iş birliği sonucunda düzensiz göçmen sayısının önemli ölçüde azaldığını belirten Çiftçi, “Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki bu iş birliği neticesinde düzensiz göçmenlerin sayısında oldukça azalma olduğunu, yine geri itmelerde de yüzde 97 oranında bir düşüş olduğunu görüyoruz” dedi.

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