Acılı anneye Yunan zulmü: Kızlarının cenazesini vermiyorlar 5 bin avro istiyorlar

"Kişi başı 3 bin ile 5 bin avro istiyorlar"





Yunanistan tarafından cenazelerin gönderilmesi için para istendiğini iddia eden Nur Asim, "Kişi başı 3 bin ile 5 bin avro diyorlar. Türk makamlarına başvurdum. Bu konuda DNA testi yarın alınacak. 1 ay oldu, daha yarın test alınacak. Ben onları son kez görmek isterim. Biz daha yas tutamadık zaten. Sürekli mahkemelerde uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.





Yaşadığı sürecin kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorladığını belirten Nur, günlerce süren mahkeme ve resmi işlemlerin ardından çalışacak ve dışarı çıkacak durumda olmadığını, çocukları gördüğünde ise psikolojik olarak zorlandığını söyledi.





"En azından çocuklarımı alayım, yan yana bir mezarlıkları olsun istiyorum"





Çocuklarının cenazelerini Türkiye’ye getirerek yan yana defnetmek istediğini belirten Nur, şöyle konuştu:





"Gerçekten ben çaresizim. En azından çocuklarıma bir mezarlık yapayım. Tamam, eşimden ben artık umudumu kaybettim, vermeyecekler. En azından çocuklarımı alayım, yan yana bir mezarlıkları olsun istiyorum. Çünkü gerçekten ben onları bu zamana kadar hiç ayırmadım. 16 yaşında anne oldum. Çocuğumu bu yaşa kadar nasıl getirdiğimi hiç kimse bilmiyordu."