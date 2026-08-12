Türkiye'nin Venedik'i: Kapadokya'ya gelenler gondol turlarını deneyimliyor
Nevşehir'in doğal ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan Avanos ilçesinde, Kızılırmak'ta düzenlenen gondol turları, bölgeye gelen ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Avanos'un iki yakası arasından geçen Kızılırmak'ta gerçekleştirilen turlar, ilçenin simgelerinden "sallanan köprü" olarak bilinen tarihi Asma Köprü çevresinde düzenleniyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da peribacaları arasında at ve arazi araçlarıyla, gökyüzünde sıcak hava balonuyla düzenlenen turlara alternatif olan gondol turu, yeşil doğayla buluşmayı tercih edenlerin ilgisini çekiyor.
Avanos'un iki yakası arasından geçen Kızılırmak'ta gerçekleştirilen turlar, ilçenin simgelerinden "sallanan köprü" olarak bilinen tarihi Asma Köprü çevresinde düzenleniyor.
Nehrin sakin sularında 6 kişilik gruplar halinde ilerleyen gondollar, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.
"Bölgenin Venedik'i Avanos'ta gondol turuna katılıyorlar"
Tur firmasının sorumlusu Ali Sarıyürek, gondolların ilçenin Kızılırmak'la bütünleşen turizm kimliğinin birer parçası haline geldiğini söyledi.
Turda ortaya çıkan görüntülerin ziyaretçilere İtalya'nın kanalları ve gondolları ile bilinen Venedik kentinden esintiler sunduğunu ifade eden Sarıyürek, şöyle konuştu:
"10 gondolumuz, 2 jet botumuz var. 6 kişilik turdan oluşuyor, özel talepte bulunanlara 2 veya 4 kişilik de düzenleyebiliyoruz. Bölgeye gelenlerin özellikle peribacaları çok dikkatini çekiyor. Balon turuna katılıyorlar. Avanos tarafına geldikleri zaman da bölgenin Venedik'i gibi burada gondol turuna katılıyorlar. Asma Köprü altı ve diğer noktalar olmak üzere 15 dakikalık turla misafirlerimizi gezdiriyoruz. Memnun olmaları için elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak bu bölgede sakin bir vaziyette akıyor. Bu ırmağın olması Avanos'a ayrı bir güzellik kattığından dolayı burayı ziyaret ediyorlar ve çok memnun ayrılıyorlar. İlçeye gelenler ayrıca çanak atölyelerini geziyor."
Sarıyürek, tura kişi başı 300 liraya katılım sağlanabildiğini belirtti.
"Bu ayrı bir keyif, çok büyük bir güzellik"
Tura katılanlardan Necdet Endar da ailesi ile Kapadokya'daki turizm merkezlerini gezdiğini söyledi.
Tavsiye üzerine katıldığı gondol turunu beğendiğini ifade eden Endar, "Buraya Türkiye'nin Venedik'i diyebiliriz. İnsan ferahlıyor. Bu turu gezmeye geldiğimizde öğrendim. Çocuklar çok sevdi, tekrar binmek istiyor." dedi.
Mehmet Aras da gondolların manzarayı renklendirdiğini söyledi.
Turun keyifli bir etkinlik olduğunu anlatan Aras, "Bu ayrı bir keyif, çok büyük bir güzellik. Kapadokya'nın muhteşem, büyülü görünümünü tamamlayan güzelliklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sanki bir Venedik havası hissettik aynı zamanda. Kapadokya'yı herkesin gezip görmesini ama Avanos'ta da mutlaka Venedik misali olan gondol turuna katılmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.
Nehirde süzülen gondollar özellikle fotoğraf ve video çeken ziyaretçilere renkli görüntüler sunuyor.
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