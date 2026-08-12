Türkiye'nin Venedik'i: Kapadokya'ya gelenler gondol turlarını deneyimliyor

"Bölgenin Venedik'i Avanos'ta gondol turuna katılıyorlar"





Tur firmasının sorumlusu Ali Sarıyürek, gondolların ilçenin Kızılırmak'la bütünleşen turizm kimliğinin birer parçası haline geldiğini söyledi.





Turda ortaya çıkan görüntülerin ziyaretçilere İtalya'nın kanalları ve gondolları ile bilinen Venedik kentinden esintiler sunduğunu ifade eden Sarıyürek, şöyle konuştu:





"10 gondolumuz, 2 jet botumuz var. 6 kişilik turdan oluşuyor, özel talepte bulunanlara 2 veya 4 kişilik de düzenleyebiliyoruz. Bölgeye gelenlerin özellikle peribacaları çok dikkatini çekiyor. Balon turuna katılıyorlar. Avanos tarafına geldikleri zaman da bölgenin Venedik'i gibi burada gondol turuna katılıyorlar. Asma Köprü altı ve diğer noktalar olmak üzere 15 dakikalık turla misafirlerimizi gezdiriyoruz. Memnun olmaları için elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak bu bölgede sakin bir vaziyette akıyor. Bu ırmağın olması Avanos'a ayrı bir güzellik kattığından dolayı burayı ziyaret ediyorlar ve çok memnun ayrılıyorlar. İlçeye gelenler ayrıca çanak atölyelerini geziyor."