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Dünyada başka bir benzeri yok: Bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

Dünyada başka bir benzeri yok: Bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

08:48, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:56, 12/08/2026, Çarşamba
IHA
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Dünyada başka bir benzeri yok: Bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

Tarım ve Orman Bakanlığına devredilen Kangal Balıkçı Kaplıcası, ağustos ayı sonunda gerçekleştirilecek ihale sonrası Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak yeniden sağlık turizmine kazandırılacak.

Sivas’ın Kangal ilçesinde, il merkezine 90 km ve Kangal’a 13 km uzaklıkta bulunan Kangal Balıklı Kaplıcasının, dört mevsimde 35C sıcaklığındaki şifalı termal suyu ve vücuttaki ölü dokuları temizleyen ‘doktor balıklarıyla’ dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Kaplıca yakın bir tarihe kadar İl Özel İdaresi kiracısı olan özel sektör tarafından işletilirken dünyanın dört bir yanından gelen başta sedef hastaları olmak üzere cilt ve romatizmal rahatsızlıkları bulunanlara ev sahipliği yapıyordu. Tesiste hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için tesis Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredildi.


Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilmeye başlatılan tesis, misafirlerini ağırlamaya devam ederken, tesisleşme olmamasına rağmen doktor balıkları 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti. Ağustos ayı sonunda yapılacak ihale ile Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak yeniden inşa edilecek.

Sivas’ın Kangal ilçesinde, il merkezine 90 km ve Kangal’a 13 km uzaklıkta bulunan Kangal Balıklı Kaplıcasının, dört mevsimde 35C sıcaklığındaki şifalı termal suyu ve vücuttaki ölü dokuları temizleyen ‘doktor balıklarıyla’ dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Kaplıca yakın bir tarihe kadar İl Özel İdaresi kiracısı olan özel sektör tarafından işletilirken dünyanın dört bir yanından gelen başta sedef hastaları olmak üzere cilt ve romatizmal rahatsızlıkları bulunanlara ev sahipliği yapıyordu. Tesiste hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için tesis Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredildi. Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilmeye başlatılan tesis, misafirlerini ağırlamaya devam ederken, tesisleşme olmamasına rağmen doktor balıkları 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti. Ağustos ayı sonunda yapılacak ihale ile Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak yeniden inşa edilecek.

Sağlık vadisine dönüşecek


Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile bölgenin hem ekolojik açıdan korunması hem de uluslararası standartlarda önemli bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Proje ile bin 600 rakımlı vadinin kendine özgü mikroklimatik yapısını koruması esas alınarak 70 bin metrekarelik alanda taşıt trafiği alanın dış çeperlerine alınarak kaplıca bölgesinin tamamen yayalaştırılması sağlanacak. Vadinin nem dengesi, güneşlenme süresi ve doğal hava akımları korunarak oluşturulan bu çevreci planlama hem ziyaretçilerin sağlığını hem de endemik balık türlerinin yaşam alanını güvence altına alınmasına katkı sağlayacak. 2027 yazında hizmete açılması planlanan proje kapsamında; 250 yatak kapasiteli otel ve aile tipi kır evleri, tam donanımlı sağlık ve kür merkezi, bin 750 metrekare büyüklüğünde açık şifa göletleri ile modern kapalı ve açık havuzlar, yeme içme mekânları, yerel kültür sokağı, yöresel ürünlerin satışa sunulacağı market alanı, otopark, mescit ve yönetim birimleri yer alacak.

Sağlık vadisine dönüşecekSivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile bölgenin hem ekolojik açıdan korunması hem de uluslararası standartlarda önemli bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Proje ile bin 600 rakımlı vadinin kendine özgü mikroklimatik yapısını koruması esas alınarak 70 bin metrekarelik alanda taşıt trafiği alanın dış çeperlerine alınarak kaplıca bölgesinin tamamen yayalaştırılması sağlanacak. Vadinin nem dengesi, güneşlenme süresi ve doğal hava akımları korunarak oluşturulan bu çevreci planlama hem ziyaretçilerin sağlığını hem de endemik balık türlerinin yaşam alanını güvence altına alınmasına katkı sağlayacak. 2027 yazında hizmete açılması planlanan proje kapsamında; 250 yatak kapasiteli otel ve aile tipi kır evleri, tam donanımlı sağlık ve kür merkezi, bin 750 metrekare büyüklüğünde açık şifa göletleri ile modern kapalı ve açık havuzlar, yeme içme mekânları, yerel kültür sokağı, yöresel ürünlerin satışa sunulacağı market alanı, otopark, mescit ve yönetim birimleri yer alacak.

İlçe nüfusu ikiye katlanacak


Projenin hayata geçmesi ile yaklaşık 19 bin nüfusa sahip ilçeyi 20 günlük periyotlarda 16 bin ziyaretçinin ziyaret edebileceği öngörülüyor.


İlçede sağlık turizminde patlama yaşatacak projeyi değerlendiren Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, "Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla burası Balıklı Göl Tabiat Parkı oldu ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza devredildi. Bakanlığımızın da burada çok güzel çalışmaları oldu. Mimari projeler, imar planları ve diğer hazırlıklar tamamlandı. Allah nasip ederse ağustos ayının sonu ya da eylül ayının ortaları gibi, görsellerini de gördüğümüz yaklaşık 1,5-2 milyar liralık yatırım ihaleye çıkacak. İstekli firmalar davet edilecek ve bu değer ülke turizminin hizmetine sunulacak. Balıklı Göl Tabiat Parkımızın turizm, istihdam ve bölge ekonomisi açısından çok önemli bir değeri var. Ülkemizde resmi kayıtlara göre yaklaşık 1 milyon 600 bin sedef hastası bulunuyor. Allah hepsine şifa versin. Dünyada bu hastalığın doğal tedavi merkezlerinden biri de ilçemizde bulunuyor. Avrupa genelinde ise yaklaşık 25 milyon sedef hastası olduğu ifade ediliyor. Sadece ülkemizdeki 1 milyon 600 bin sedef hastasının hizmetine burayı açtığımızda bile çok büyük bir turizm hareketliliği yaşanacak. Tesisler tamamlandıktan sonra bu hastaların sadece yüzde birini ilçemize çekebilsek bile, tedavi süresi olan 21 gün boyunca yaklaşık 16 bin kişi ilçemize gelmiş olacak" dedi.

İlçe nüfusu ikiye katlanacakProjenin hayata geçmesi ile yaklaşık 19 bin nüfusa sahip ilçeyi 20 günlük periyotlarda 16 bin ziyaretçinin ziyaret edebileceği öngörülüyor. İlçede sağlık turizminde patlama yaşatacak projeyi değerlendiren Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, "Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla burası Balıklı Göl Tabiat Parkı oldu ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza devredildi. Bakanlığımızın da burada çok güzel çalışmaları oldu. Mimari projeler, imar planları ve diğer hazırlıklar tamamlandı. Allah nasip ederse ağustos ayının sonu ya da eylül ayının ortaları gibi, görsellerini de gördüğümüz yaklaşık 1,5-2 milyar liralık yatırım ihaleye çıkacak. İstekli firmalar davet edilecek ve bu değer ülke turizminin hizmetine sunulacak. Balıklı Göl Tabiat Parkımızın turizm, istihdam ve bölge ekonomisi açısından çok önemli bir değeri var. Ülkemizde resmi kayıtlara göre yaklaşık 1 milyon 600 bin sedef hastası bulunuyor. Allah hepsine şifa versin. Dünyada bu hastalığın doğal tedavi merkezlerinden biri de ilçemizde bulunuyor. Avrupa genelinde ise yaklaşık 25 milyon sedef hastası olduğu ifade ediliyor. Sadece ülkemizdeki 1 milyon 600 bin sedef hastasının hizmetine burayı açtığımızda bile çok büyük bir turizm hareketliliği yaşanacak. Tesisler tamamlandıktan sonra bu hastaların sadece yüzde birini ilçemize çekebilsek bile, tedavi süresi olan 21 gün boyunca yaklaşık 16 bin kişi ilçemize gelmiş olacak" dedi.

İlçe projeye hazır hale getirilecek


Öztürk, projeyle birlikte ilçede projeyle uyumlu olacak çalışmaları hızlandırdıklarını ifade ederek, "Bu nedenle biz de şimdiden hem sizler aracılığıyla hem de katıldığımız toplantılarda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu yatırım başladı, süreç devam ediyor ve Allah nasip ederse önümüzdeki yılın sonunda hayata geçmiş olacak. Bu değer ortaya çıkacağı için biz de ilçemizde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Barınma alanları, sosyal donatı alanları ve spor tesisleri konusunda belediye olarak çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda özel sektörü de yatırım yapmaya teşvik ediyoruz. Şu anda ilçemizde yaklaşık 34 konaklama tesisi, pansiyon, otel ve kamu kurumlarına ait konaklama alanı bulunuyor. Ancak mevcut kapasite bile şimdiden yetersiz kalıyor. Bu proje tamamlandıktan sonra ilçeye gelen vatandaşlarımızın tedavilerinin ardından vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri ve spor yapabilecekleri sosyal alanların oluşturulması için çalışmalarımız devam ediyor. Allah’a şükür bu çalışmalar da çok güzel ilerliyor. Turizm alanındaki hazırlıklarımız bu şekilde sürüyor." dedi.

İlçe projeye hazır hale getirilecekÖztürk, projeyle birlikte ilçede projeyle uyumlu olacak çalışmaları hızlandırdıklarını ifade ederek, "Bu nedenle biz de şimdiden hem sizler aracılığıyla hem de katıldığımız toplantılarda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu yatırım başladı, süreç devam ediyor ve Allah nasip ederse önümüzdeki yılın sonunda hayata geçmiş olacak. Bu değer ortaya çıkacağı için biz de ilçemizde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Barınma alanları, sosyal donatı alanları ve spor tesisleri konusunda belediye olarak çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda özel sektörü de yatırım yapmaya teşvik ediyoruz. Şu anda ilçemizde yaklaşık 34 konaklama tesisi, pansiyon, otel ve kamu kurumlarına ait konaklama alanı bulunuyor. Ancak mevcut kapasite bile şimdiden yetersiz kalıyor. Bu proje tamamlandıktan sonra ilçeye gelen vatandaşlarımızın tedavilerinin ardından vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri ve spor yapabilecekleri sosyal alanların oluşturulması için çalışmalarımız devam ediyor. Allah’a şükür bu çalışmalar da çok güzel ilerliyor. Turizm alanındaki hazırlıklarımız bu şekilde sürüyor." dedi.
Başlıklar :Kangal Balıkçı KaplıcasıTarım ve Orman BakanlığıSivas
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