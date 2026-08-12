Dünyada başka bir benzeri yok: Bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

Sivas’ın Kangal ilçesinde, il merkezine 90 km ve Kangal’a 13 km uzaklıkta bulunan Kangal Balıklı Kaplıcasının, dört mevsimde 35C sıcaklığındaki şifalı termal suyu ve vücuttaki ölü dokuları temizleyen ‘doktor balıklarıyla’ dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Kaplıca yakın bir tarihe kadar İl Özel İdaresi kiracısı olan özel sektör tarafından işletilirken dünyanın dört bir yanından gelen başta sedef hastaları olmak üzere cilt ve romatizmal rahatsızlıkları bulunanlara ev sahipliği yapıyordu. Tesiste hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için tesis Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredildi.





Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilmeye başlatılan tesis, misafirlerini ağırlamaya devam ederken, tesisleşme olmamasına rağmen doktor balıkları 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti. Ağustos ayı sonunda yapılacak ihale ile Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak yeniden inşa edilecek.