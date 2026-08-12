Çorum'da kazada yaralanan sürücü 2.86 promil alkollü çıktı

Define aramak için girdiği mağarada kayboldu: Beş kişi gözaltına alındı

Çorum'da İ.A., define aramak için 5 arkadaşıyla birlikte girdiği mağarada kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen aralarında madencilerin de bulunduğu ekibin yaptığı aramada İ.A.’ya ulaşılamazken, metan gazı seviyesindeki artış nedeniyle çalışmalar durduruldu. Olayla ilgili 5 kişi hakkında kaçak kazı yapması sebebiyle işlem başlatıldı.