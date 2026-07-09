Define aramak için girdiği mağarada kayboldu: Beş kişi gözaltına alındı

Ancak mağarada define aramak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen şarjlı matkap, testere, sırt çantası ile çeşitli kazı malzemelerine ulaşıldı. Yapılan tüm aramalara rağmen mağarada herhangi bir kişiye rastlanmazken, olayla ilgili 5 kişi hakkında kaçak kazı yapması sebebiyle işlem başlatıldığı öğrenildi.