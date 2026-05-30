Otomobil şarampole uçtu: Aynı aileden dört kişi yaralandı

19:0430/05/2026, Cumartesi
DHA
Çorum'un İskilip ilçesinde şarampole uçan otomobildeki aynı aileden dört kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İskilip-Ankara kara yolu eski köy yolu mevkiisinde meydana geldi. Y.D. (45) yönetimindeki 34 NG 8733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Y.D. ile eşi G.D. (44), çocukları A.M.D. (16) ve E.D. (11) yaralandı. 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

#Çorum
#İskilip
#Trafik kazası
