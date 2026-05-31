Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Bir anda binanın çevresini kapladılar: Çorum'da şaşkına çeviren görüntü, vatandaşlar tedirgin olunca esnaf harekete geçti

Bir anda binanın çevresini kapladılar: Çorum'da şaşkına çeviren görüntü, vatandaşlar tedirgin olunca esnaf harekete geçti

18:5131/05/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Çorum’da bir binanın dış cephesine yuva yapan binlerce arı paniğe sebep oldu. Arılar çevredeki esnafın müdahalesiyle yuva yaptıkları yerden alındı.

Olay, Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın dış cephesine toplanarak oğul veren binlerce arı, çevredeki esnaf ve vatandaşların dikkatini çekti. Kısa sürede sokağın bir bölümünü kaplayan arı yoğunluğu nedeniyle yoldan geçen vatandaşlar tedirginlik yaşarken, o bölgeden dikkatli adımlarla geçmek zorunda kaldı. 

Küme halinde biriken arılar, sokak üzerinde faaliyet gösteren duyarlı esnafın aldığı önlemler sayesinde bulunduğu yerden indirildi.

Herhangi bir olumsuzluğun ya da yaralanmanın yaşanmadığı arıların indirilme anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"Arılar buraya oğul vermişti"

Sokak üzerinde esnaflık yapan ve aradaşlarıyla birlikte müdahale ederen oğul veren arılara bulunduğu yerden indirmeye yardımcı olan Enes Aslan, "Arılar buraya oğul vermişti. Biz de arıları güvenli bir şekilde indirdik. Yan esnaflarımızla beraber kimseye zarar gelmeden arılara müdahale ederek indirdik" dedi.

#Çorum
#Arı
#Apartman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 Bursluluk sınavı sonuç ekranı