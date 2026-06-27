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Muğla'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yayıldı

Muğla'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yayıldı

14:3527/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
AA
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Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı.

Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 2 helikopter, karadan ise 6 arazöz ile 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.



#Muğla
#orman yangını
#Seydikemer
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