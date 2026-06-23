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Muğla’da termometreler 45 dereceyi gördü

Muğla’da termometreler 45 dereceyi gördü

14:2223/06/2026, Salı
IHA
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Bölgede sıcaklığın gün boyu devam edeceği öğrenildi.
Bölgede sıcaklığın gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesi, yaz mevsiminin en kavurucu günlerini yaşıyor. Bölgeyi etkisi altına alan sıcaklar nedeniyle kent merkezinde hayat adeta durma noktasına geldi.

Muğla ve çevresinde etkili olan aşırı sıcaklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Menteşe ilçesinde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, düşen nem oranıyla birleşince bunaltıcı bir boyuta ulaştı. Gün içinde merkezdeki termometreler 45 dereceyi test etti.

Vatandaşlar kendilerini çevrede bulunan park gölgesine atarken bölgede sıcaklığın gün boyu devam edeceği öğrenildi.



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