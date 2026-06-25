Muğla'da feci çarpışma: Bir ölü üç yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Cengiz Gökcan olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan D.Ç. ile Ü.D. ve diğer kamyonetin sürücüsü E.K. yaralandı.