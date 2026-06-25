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Muğla'da feci çarpışma: Bir ölü üç yaralı

Muğla'da feci çarpışma: Bir ölü üç yaralı

00:4525/06/2026, Perşembe
AA
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Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Okluk Kavşağı’nda meydana gelen kazada sürücü Cengiz Gökcan olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cengiz Gökcan yönetimindeki 48 ER 952 plakalı kamyonet ile E.K.'nin kullandığı 35 BMJ 838 plakalı kamyonet, Marmaris-Muğla kara yolunun Okluk Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı

Kazada sürücü Cengiz Gökcan olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan D.Ç. ile Ü.D. ve diğer kamyonetin sürücüsü E.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi ve Özel Ahu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökcan’ın cenazesi, işlemlerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü E.K.'nin Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli olduğu ve Muğla'dan aşı getirdiği öğrenildi.



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