Tüm bölgeyi istila etti: Kahverengi ve beyaz rengiyle dikkat çekiyor büyük tehlike saçıyor

'Etçil balık türleri avcılığından kaçınmalı'





Dr. Çetin Yağcılar, denizanası popülasyonunun artışında alınacak önlemlerin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Tabii, önlem olarak deniz suyu sıcaklığının artması ne yazık ki bizim elimizde olan bir şey değil. İklim süreci değişikliğinden dolayı hem bölgesel hem de dünya olarak küresel bir iklim sıkıntısı yaşıyoruz. Bu önlemlere ek olarak, söylediğimiz gibi, bizim etçil olan türler, uskumru gibi farklı balık türlerinin avcılığından kaçınılması gerekmekte. Bu türleri biz aşırı derece, o avcılık boyu dediğimiz boyutlardaki balıkları avlamadığımız takdirde, bunların en az bir kere üreme dönemine gelmesini sağlayabilmekteyiz. Sağladığımız takdirde bu canlılar en azından rahatlıkla çoğalabilecekler. Bu tür karşımıza çıkan zararlı denilebilecek denizanaları gibi canlıları tüketebilecekler ve o zararlı canlıların da ortamda aşırı derece çoğalmasını önleyebilecekler. İkinci nedene baktığımızda da biz tabii ne yazık ki Marmara tamamen kapalı bir deniz olarak iç denizimiz bizim. Bu bölgeye tabii biz aşırı derece evsel veya sanayi atıklarını deşarj ettiğimizde, bu ne yazık ki bölgeden kurtarma şansımız yok. Arıtım tesisi anlamında, tabii bu evsel veya sanayi atıkları, fabrikalara özellikle arıtım konusunda baskı yapılmalı. Bu arıtım tesisini daha güçlendirmeliler ki daha herhangi besin tuzları gibi, demin söylediğimiz gibi azot, fosfor baskısından yüksek besin tuzlarının ortama karışmasına önlememiz gerekmekte."