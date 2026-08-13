Rengarenk çiçeklerle kaplanan yaylada, yüksek kesimlerde erimeyen karlar, dereler ve doğal yaşam görsel şölen sunuyor.





Göçerlerin koyun sürülerini otlattığı yayla, ulaşımın zorlu olması nedeniyle "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor. Sosyal medyada yaylaya ait görüntüleri gören yerli ve yabancı doğaseverler bölgeye gelerek doğa yürüyüşü ve kamp yapıyor.