Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla 4 uçak ve 6 helikopter yeniden havadan çalışmalara katılırken, yangında yaralanan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları, havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle ikinci günde de devam ediyor.
Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi. Yangına müdahale sırasında 1 arazözün devrilmesi sonucu 2 orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin yapılması için bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışması dururken, gece boyunca karadan müdahale sürdü.
Bugün, sabahın ilk ışıklarıyla, 4 uçak ve 6 helikopter ile yangın söndürme çalışmalarına yeniden başlandı.
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