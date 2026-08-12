Bursa’da orman yangını korkuttu: Ekipler hızla müdahale etti
13:17, 12/08/2026, Çarşamba
AA
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bu arada yangın nedeniyle Bursa-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Başlıklar :BursaKestelsöndürüldüyangın
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