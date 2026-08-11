Aydın'da fabrika deposunda yangın
00:51, 11/08/2026, Salı
AA
Yangına itfaiye ekipleri ve su tankerleriyle müdahale ediliyor.
Aydın'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın depo kısmında bulunan mısır sapı balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve su tankerleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın depo kısmında bulunan mısır sapı balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Ekipler söndürme çalışması başlattı
İhbar üzerine olay yerine, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Söke Organize Sanayi Bölgesi'ne ait su tankerleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Gündem
Kuşadası Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi
Gündem
Kuşadası'nda seri hırsız suçüstü yakalandı: Üzerinden servet çıktı
Gündem
Domuz sandığı babasını tüfekle vurarak öldürdü
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.