Aydın'da fabrika deposunda yangın

Aydın Çine'deki orman yangınına ilişkin iki kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve dört gün süren orman yangınına ilişkin iki kişi gözaltına alındı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi hakkında adli sürecin başlatıldığını ifade eden Aydın Valisi Osman Varol, yangına ilk müdahalenin ihbar geldikten beş dakika sonra yapıldığını belirtti.