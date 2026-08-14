Diyarbakır'da korkunç olay: 4 yaşındaki kız çocuğu kedi ısırığı yüzünden kuduz olup entübe edildi
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi, yapılan kuduz testi pozitif çıktı.
Yaklaşık 4 ay önce, ilçenin kırsal Büyükadı Mahallesi’nde N.K. (4) isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi.
Aile, daha sonra hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk, aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Ailenin durumu anlatması üzerine çocuk, hastaneye götürüldü.
Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi.
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