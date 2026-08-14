Diyarbakır'da korkunç olay: 4 yaşındaki kız çocuğu kedi ısırığı yüzünden kuduz olup entübe edildi

Rojin Kabaiş’in babasına silahlı fotoğrafla tehdit: Şikayetini çek yoksa sen de kızının yanına gidersin

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonla Rojin'in ailesine yönelik tehdit ve şantaj eylemlerinde bulundukları gerekçesiyle iki kişi tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından baba Nizamettin Kabaiş’e silah fotoğrafıyla birlikte, “Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin” mesajları gönderildi.